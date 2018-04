Betovering SVM doorbroken

Door Harry de Ridder

De coach van de koploper was helder in zijn analyse. ‘Teveel jongens zakten verdedigend door het ijs in de slotfase. Het was op. We werden afgebluft op wedstrijdmentaliteit.’

De nederlaag was voor SVM een nieuwe ervaring. Na vijftien overwinningen en één gelijkspel werd de betovering doorbroken. ‘Hoe vaker je wint, hoe dichterbij de eerste nederlaag komt’, bleef Jorn Strijk nuchter.

De aanvoerder vond het een onnodige nederlaag.‘De organisatie stond goed. Iedereen bij ons was ervan overtuigd dat winst erin zat, maar we hebben te weinig gecreëerd. Bovendien heeft Wolvega meer individuele klasse.’ Met name Sean de Ruiter, goed voor een goal en een assist, was een plaag voor de defensie van SVM.

Ondanks de zes goals was het geen wedstrijd waarin het kansen regende. Beide ploegen creëerden niet veel, maar waren wel effectief en efficiënt in de afronding. Wolvega mocht de bal hebben en na twintig minuten opende Sean de Ruiter, die de verdediging van SVM te snel af was, de score:1-0. De gelijkmaker van Chris Berndsen, tien minuten later, was goed voor veel gespreksstof.

Op tijd terug

Wolvega kreeg een vrije trap in de middencirkel. Boy Vledder nam ‘em, maar schoot de bal tegen Arno van der Plas die in de weg stond. De bal bleef liggen, Van der Plas keek vragend scheidsrechter Roesink aan, die gebaarde dat er doorgespeeld kon worden. Van der Plas er vandoor met Berndsen in zijn kielzog. De verdediging was op tijd terug, maar Chris Berndsen vond toch een gaatje en schoot schitterend raak: 1-1.

Wolvega woest, want Van der Plas stond niet op negen meter en vijftien centimeter. Roesink vond het allemaal prima. Het eerste kwartier na rust drong Wolvega aan, zonder resultaat. Mark Verwer kopte SVM zowat op voorsprong, maar zijn kopbal belandde op de lat. De thuisclub kwam door een penalty, benut door Anne Faro, weer op voorsprong. Pieter Galema veroorzaakte de strafschop door vallend hands te maken. ‘Geen idee wat Pieter wilde. Het was een onnozele actie’, vond Van der Galiën.

Tien minuten voor tijd leek SVM een punt veilig te stellen. Chris Berndsen schoot keihard op de lat, waarna Bart Bakker de bal alsnog uitstekend over doelman Dani Grevelink heen kopte: 2-2. Stefan Oostra en David Deems verstierden de middag van SVM door in de laatste minuten toe te slaan en zo de competitie van de 4e klasse A spannend te houden.

Optimistisch

Nog geen man overboord voor SVM, dat nog vier verliespunten minder heeft Wolvega. ‘Er zit nog een gat’, bleef Jorn Strijk optimistisch. ‘Het is nu belangrijk dat we de eerstvolgende wedstrijd (tegen VENO, HdR) winnen.’ Koos van der Galiën hield zich nadrukkelijk op de vlakte. ‘Wij moeten nog vijf wedstrijden spelen. Wolvega heeft een gemakkelijker programma.’

Johan Zieleman was optimistischer gestemd. De fanatieke SVM-supporter woont in het centrum van Marknesse en droomde al van de balkonscène: de voltallige selectie van de kampioen op het balkon van zijn appartement aan de Breestraat. ‘De kleine Coolsingel’, heeft Zieleman het centrumplein alvast gedoopt. SVM heeft alles nog in eigen hand.