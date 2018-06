Masterclass Jan Vayne is groot succes

In de Stadkamer in Zwolle werd zaterdagmiddag 16 juni een masterclass gehouden voor pianoleerlingen. Deze masterclass werd georganiseerd door MEC Muziekschool in Rouveen.

Leerlingen kregen de kans om van Jan Vayne meer te weten te komen over het improviseren op de piano. In de grote zaal van de Stadkamer werd er na de masterclass door de leerlingen samen met Jan een concert gegeven, waar veel familie, bekenden en andere geïnteresseerden op afkwamen.

De leerlingen konden toen meteen hun opgedane kennis laten horen. Samen met Jan speelden ze de door hen ingestudeerde muziekstukken.

Met een groot applaus van een volle zaal werden de leerlingen en Jan Vayne bedankt voor hun optreden.

Improvisatie

Pianist Jan Vayne heeft improvisatie tot een ware kunst verheven. Of het nu om klassiek repertoire gaat of populaire hedendaagse muziek, het is een bijzondere belevenis om naar zijn virtuoze pianospel te kijken en te luisteren, maar ook om samen met Jan Vayne te spelen.

De organisatie was in handen van stichting MECmuziek in samenwerking met Vayne Music. Stichting MECmuziek is een organisatie die naast MEC Muziekschool is opgericht en die extra activiteiten organiseert op het gebied van talentontwikkeling, samenspel en podiumervaring.