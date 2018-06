Berghorst neemt piano in gebruik

Tijdens de haringparty 2017 van Sport en Business werden diverse werken van Marieke Bekke geveild die dezelfde avond nog live op doek waren gezet. De opbrengst van deze veiling was bestemd voor de bewoners van De Berghorst. Marieke maakte een klein werk genaamd Roodborst die gekocht werd door Klaas Oosterveen van Oosterveens Oliehandel. Geesje Tempelman van Payned kocht het meesterstuk van de avond, de voorgevel van Restaurant Stien. Ook Martin van der Sluis van PlasmaMade deed nog een financieel gebaar. De totale opbrengst van 2.225 euro werd besteed aan een prachtige muzikale bestemming, er is namelijk een piano aangekocht van het bedrag. Op maandag 4 juni is deze ‘s middags officieel in gebruik genomen. Jeugd van de Koning Willem Alexanderschool, uit de groepen 8a en 7b/8b, zong voor deze gelegenheid de bewoners van De Berghorst toe onder muzikale begeleiding van pianiste Sita Bosma. Janneke van den Brink-Kooij, coördinator vrijwilligers en dagbesteding, bedankte allen voor het initiatief. Vanuit Sport en Business waren oud-voorzitter Hans Gebben en ondernemers Martin van der Sluis, Rolf Tempelman en Hennie Luten aanwezig.