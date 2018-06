Kerken vol kunst tijdens Kerkenpad

Het Kunst in Kerkenpad is vrijdag 29 juni. In het Westerkwartier kunnen belangstellenden de kunstroute bezoeken. Zowel wandelend, fietsend of toeren langs middeleeuwse kerken met prachtige kunst.

Te zien zijn de schilderijen van Ans Smits, Marten Huitsing, Jacqueline Kasemier, Jan Kooistra, Glaskunst en Rembrandt XXL. In de kerken is tot en met 29 juli naast het prachtige interieur extra aandacht voor schilderkunst.

Ans Smits is geboren en getogen in Noordwijk aan zee en exposeert nu haar prachtige schilderijen van het strand bij Noordwijk aan zee. In Marum kunt u genieten van de natuurgetrouwe schilderijen van Marten Huitsing. In zijn schilderijen ziet u kleine verhaaltjes, vaak met een melancholische inslag en lijkt de tijd even stil te staan.

Jacqueline Kasemier heeft een groot deel van haar laatste werken aan het onderwerp water gewijd zoals vijvers, en grachten rond Groninger borgen en boerderijen. Dit werk kunt u bewonderen in het kerkje van Nuis. Jan Kooistra is al jaren een gewaardeerd kunstenaar uit Damwoude, hij exposeert in de kerk van Niebert schilderijen uit de serie In Verwondering. En in het kerkje van Tolbert is een duo expositie van Glaskunst uit Tsjechië en XXL etsen van Rembrandt van Rijn.

De kunstenaars zijn zelf ook een dag aanwezig. Op zondag 1 juli Meet & Greet Marten Huitsing en Jacqueline Kasemier, zondag 15 juli Meet & Greet Ans Smits, zondag 22 juli Meet & Greet Jan Kooistra en zondag 29 juli Meet & Greet Jacqueline Kasemier. Allen in de kerk waar ze exposeren.

Voor meer informatie en een plattegrond kunt u bij kunstwinkel Roesd te Tolbert terecht.