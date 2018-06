Oudheidkamer Visvliet opent haar deuren

De Oudheidkamer in Visvliet is 30 juni open.

te vinden aan de Heirweg 38 - is tussen 14.00 uur en 16.00 uur te bekijken. De woning is ingericht met spullen die de bewoners van het dorp hebben afgestaan en in vroegere tijd iedereen had.

Ook op afspraak kunt u de Oudheidkamer bekijken, tel. 059249236 / 249388

In het Archief zijn mappen met krantenartikelen over Visvliet en haar inwoners in te zien. De mappen met geboorte-trouw-en rouwkaarten van de mensen die in Visvliet wonen of hebben gewoond worden steeds weer aangevuld.

Het dorp heeft veel verenigingen die hebben allemaal een map in het Archief. Ook van de bedrijven die er waren en zijn staan apart in een map.