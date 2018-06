Ineke schrijft | Elektrisch

Ik heb het over de elektrische fiets. Aan de ene kant lijkt zo’n ding een verademing, aan de andere kant vind ik ze hoogst irritant. Ik vervloek ze zo ongeveer als ik mij ploeterend in het zweet jaag en er komt zo’n apparaat langs suizen, altijd in de hoogste stand en bestuurd door een 70 plusser. Ook dat is een reden voor mijn terughoudendheid. Als ik een exemplaar aan zou schaffen begint het hellende vlak naar ouderdom, dus stel ik het maar liever even uit.

Het niet elektrisch fietsen gaat best prima. Maar toch....Fietste ik jaren terug de hele zomer twee dagen per week 20 km heen en terug naar mijn werk en liep ik daarnaast nog drie dagen per week hard, nu haal nog net twee keer per week wandelen. Heel af en toe pak ik de fiets nog naar mijn werk maar dat is meer uitzondering dan regel. Als ik zo’n elektrisch apparaat heb weet ik zeker dat ik die vaker zal pakken dan de bus. Een andere reden voor mijn aarzeling is dat ik bang ben dat ik er niet mee over weg kan en dat ik te hard ga en een hopeloze slipper maak. Om over de prijs die je ervoor neer moet leggen nog maar te zwijgen.

Dus ploeter ik nog even door en wint de irritatie over bepaalde gebruikers van dat soort fietsen het vooralsnog van het gemak wat ik er van zal hebben. Overigens heb ik dat ook bij sommige scootmobielers die als een dolle slalommen en verwachten dat iedereen maar voor ze aan de kant zal gaan. Hopelijk is aanschaf daarvan nog ver weg of helemaal nooit nodig. Voorlopig heb ik genoeg aan mijn innerlijke strijd met het elektrieke monster dat ik niet nog eens heb en naar verwachting ook nooit zal krijgen. Pure luchtfietserij dus.