Column |Anneke de Vries

Het blijft een gymnasiumcolumn, dus u zit eraan vast: eerst even de etymologie van het woord “excursie”. Het is een combinatie van “ex” = ‘eruit, naar buiten’ en het voltooid deelwoord van het werkwoord “currere” = ‘rennen’. Dat we even weten waar we het over hebben ;-) En ja, zo nu en dan moet je de school uit’rennen’, vooral als het eigenlijk veeel te heeet is voor gewone lessen...

Onlangs was het weer zover: de jaarlijkse excursie voor klas 3 gymnasium op de fiets naar de bètafaculteit in Groningen. Het is namelijk ook in mijn alfa-ogen noodzakelijk voor intelligente leerlingen die hun profiel voor de bovenbouw moeten kiezen, dat ze gedegen kennismaken met bètawetenschappen. Bovendien is het domweg boeiend. Dus het blik nog even nagekeken door de fietsenmaker, twee begeleidende docenten erbij gevraagd en van de weergoden de belofte losgepeuterd dat het pas aan het eind van de dag zwaar weer zou worden. Kon het nog misgaan?

Na een uur heerlijk fietsen bereikten we zonder problemen het complex, waar we meteen een lezing kregen van hoogleraar sterrenkunde prof. dr. Diederik Roest. Een begeesterd spreker met oog en oor voor alle vragen en naar wie het heerlijk luisteren is. Na de pauze een rondleiding door het kakelnieuwe energie-neutrale gebouw, de Energy Academy Building, waar allerlei kanten van ons energieverbruik fijntjes onder de aandacht kwamen. De rest van de dag hadden we allemaal een kleurig energielabel om met letters A t/m E. Aansluitend interactieve exposities (Science Linx) over de vlucht van vogels, de waterstromen in de wereld, mindball (waarbij je wint wanneer je je hersengolven kunt minimaliseren), vertekenende spiegels die een durende bron van hilariteit vormden… Teveel om allemaal op te noemen.

In de middag een bezoek aan de Blaauw sterrenwacht en de Gratama-telescoop met beelden van wat zo’n enorm vergrotend oog zoal ziet. Helaas had de koepel geen zin rond te draaien, wat ook wel weer prettig was: dat draaien is altijd duizelig makend. Daarna nog op het zonovergoten terras allemaal door de zonnetelescoop gekeken en toen was de dag alweer voorbij. We hadden een interessante, imponerende en inspirerende excursie.

“Kon het nog misgaan?”, vroeg ik eerder deze column. Helaas wel ja... De helft van de leerlingen kreeg die legendarische bui op de kop die halve straten blank zette. Ach. Het is maar water.