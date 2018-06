Leerlingen Woldborg doen aan ‘Wildplakken’

Leerlingen uit leerjaar 2 van het vmbo stuurden elkaar via de post beeldende opdrachten, maakten deze en stuurden de resultaten terug met een nieuwe door henzelf verzonnen opdracht. Hierbij waren ze in onderwerpkeuze en uitvoering zelf de baas. Het bezoek bleek een indrukwekkende ervaring.

„Het was een grote drukke klas waar we in terecht kwamen, en na wat met elkaar te hebben gepraat gingen we met z’n allen naar buiten”, zeggen de enthousiaste leerlingen. ‘Wildplakken’ was het idee van de tekenleraar van het Over-Y, dus ook enkele Woldborgtekeningen prijken nu op een muur in Amsterdam. Totdat we werden onderbroken door de politie want op zich is wildplakken natuurlijk verboden. Gelukkig werd niemand opgepakt zodat we na een kort afscheid en een bezoekje aan een welbekende hamburgerketen weer naar het noorden konden afreizen”.

Volgend schooljaar komen er wellicht een aantal Amsterdamse leerlingen een echte plattelandservaring op doen tijdens een tegenbezoek aan de Woldborg. Wordt vervolgd!