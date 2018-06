Eikenprocessierups actief in Leek

De rupsen worden zo spoedig mogelijk verwijderd door een gespecialiseerd bedrijf. De bomen waar het om gaat zijn voorzien van een waarschuwingslint. De komende tijd voert de gemeente extra controles uit.

Deze behaarde rupsen zitten in de zomermaanden in een groot aantal eikenbomen. Na contact met de brandharen kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Ook zonder direct contact met de rups kunnen klachten ontstaan. Vermijd daarom de eikenprocessierups. Als u toch in contact bent gekomen met de brandharen, ga dan niet krabben of wrijven, maar was of spoel de huid of ogen goed met water. De klachten verdwijnen normaal gesproken binnen twee weken. Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts.

Eikenprocessierups gezien? Eikenbomen met eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de specifieke nesten op de stammen of Leek. Er wordt dan zo snel mogelijk bekeken of het inderdaad de eikenprocessierups betreft en welke maatregelen getroffen kunnen worden.