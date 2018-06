Woninginbraak aan Schoolstraat in De Wilp

Aan de Schoolstraat in De Wilp is afgelopen zondag ingebroken in een woning.

De zoon des huizes was rond 01:30 uur nog bij de woning aanwezig en merkte niets bijzonder op. De overburen zagen de volgende dag dat er een deur openstond. Al vlug bleek dat er is ingebroken. Een raam op de bovenverdieping bleek geforceerd en diverse kasten en lades waren zichtbaar doorzocht.

De politie is op zoek naar getuigen. Mogelijk heeft iemand iets gezien of gehoord. Meldt u zich dan via 0900-8844 of via een PB.

Anoniem melden mag natuurlijk ook via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl