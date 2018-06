Werknemer Tjalma verrast

Afgelopen zaterdag 16 juni was er een feestje te vieren bij S.Tjalma B.V. in Oldekerk

Ger Bouma was die dag precies 45 jaar in dienst. De niets-vermoedende Ger werd thuis verrast door een heel peloton tractoren en servicebussen, bestuurd door zijn collega’s die hem kwamen ophalen voor een feestje.

Hoewel wel wat beduusd klom Ger met vrouw, kinderen en kleinkinderen op de wagen en ging mee naar het bedrijf waar koffie met gebak wachte. Daarna is het hele gezelschap per boot naar Cnossen aan het Leekstermeer gegaan om te genieten van een heerlijk etentje.

Ger Bouma kwam als 17-jarige jongen aan het werk bij Sibbele Tjalma waar hij eerst in de fietsenmakerij maar ook al snel in het mechanisatiebedrijf grote stappen zette. De leergierige Bouma maakte zich de kneepjes van het vak snel eigen en bleef dit doen; Ger is zich steeds blijven ontwikkelen. Ger is ook een tijd docent geweest bij de avondopleiding tot monteur. Jaren was hij chef werkplaats, nu ontwikkelt hij de besturingsprogramma’s voor de mestapparatuur die de firma Tjalma bouwt. „Hij is altijd bereid zijn kennis en vaardigheden te delen”, volgens zijn collega’s. Na afloop van het feestje verklaarde Bouma dat hij wel verwachte de 50 jaar vol te maken: Iik vind het nog veel te mooi om te doen!”