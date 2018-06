Tolbertse met Nationaal Honkbalteam naar WK

Inger speelde honkbal bij BSC Knights uit Leek van 2005 tot 2015. Momenteel woont ze in Utrecht vanwege studie en speelt ze bij heren 2 van De Wombats uit De Bilt.

Na een jaar hard trainen is ze samen met 19 andere dames voor de 2e keer geselecteerd voor het Nederlandse Dames Honkbalteam. Na het avontuur van 2 jaar geleden, trainingskamp in Japan en een WK in Zuid-Korea, gaat ze in augustus met het team naar Viera ( Florida, USA ) om opnieuw deel te nemen aan het WK Dames Honkbal. Het Nederlands dames honkbalteam keert in Florida voor de vijfde keer op rij terug op het wereldkampioenschap. De speelsters worden in Viera vergezeld doordrie Nederlandse officials.

Echter het team wordt niet financieel gesteund door de KNBSB of andere bronnen, zodat het team volledig afhankelijk is van vrijwilligers en donaties, maar vooral ook van bijdragen vanuit de speelsters zelf. Zo betalen de dames naast de vliegtickets, ook het materiaal en de verplichte teamkleding grotendeels zelf.

Inger gaat uit van het motto: “Alle kleine beetjes helpen” en hoopt dat ook u hieraan een bijdragezou willen leveren. Inger heeft hiervoor een speciale rekening geopend. Wie het team wil helpen kan doneren op NL88RBRB8812228259 t.n.v. I.M. Wieringa te Utrecht.