Inschrijven Olde Wierdenloop kan nog

De Olde Wierdenloop staat traditiegetrouw gepland op de eerste zaterdag van juli, dit jaar is dat op 7 juli.

Het evenement waar ieder jaar tussen de 350 en 400 deelnemers starten heeft de volgende 4 afstanden om aan deel te nemen: De kidsrun van 1 km, de 6.3 km, de 10.3 km en de halve marathon (21,1 km).

Ook de wandeltocht is wederom aan het programma toegevoegd! Er staat een route van 10 km op het programma. De “Jilt Dijksheide” zal hierbij het middelpunt zijn en bij partner “het Hof van Arcadia” zullen de deelnemers verzorgd worden met een kopje koffie en plakje cake.

Het evenement steunt op een grote groep vrijwilligers en sponsoren, waar ook dit jaar weer een beroep op gedaan wordt. Zonder deze steun zou een evenement als De Olde Wierdenloop niet plaats kunnen vinden en het bestuur waardeert dan ook deze vele krachten en haar sponsoren.

De Olde Wierdenloop werkt dit jaar samen met “VVA, groot verzet tegen kanker”, het Hof van Arcadia en Staatsbosbeheer zijn de partners met betrekking tot de wandeltocht. Ook is SV Friesland sinds jaar en dag partner van de loop en is daardoor de organisatie van de Olde Wierdenloop tot in de puntjes geregeld.

Inschrijven kan nog tot 23 juni a.s. op www.oldewierdenloop.nl