10 jaar Hoeveparadij

Iedereen is tussen 10:00 en 16:00 welkom een kijkje te komen nemen aan de boerderij aan de Friese Straatweg waar je kunt genieten van heel veel (jonge) dieren, heerlijke aardbeien of iets leuks kunt kopen in ‘Twinkeltje’. Ook voor kinderen is er veel te doen, zoals ponyrijden in de paardenbak en op avontuur in het vrachtwagen-springkussen.

Om 11.00 uur start een grote verrassingsveiling voor KiKa. Diverse relaties van Hoeve Paradij hebben mooie, lekkere of romantische cadeaus ter beschikking gesteld voor de veiling.

Hoeve Paradij is een zorginstelling die dagbesteding biedt aan volwassenen met een verstandelijke beperking, een psychische beperking of gedragsproblematiek. Daarnaast biedt de instelling jongeren een plek die tijdelijk niet meer op school kunnen functioneren. De open dag is een mooie gelegenheid om kennis te maken met de vele mogelijkheden en de kwaliteit van Hoeve Paradij.