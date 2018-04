Lente in de haven van Leek

Gastvrijheid door cliënten van de Zijlen in het Havengebouw in Leek. Bijna twee weken na de feestelijke opening van het opgeknapte gebouw is het eindelijk lekker weer!

Blote onderbenen, zonnebrillen en softijsjes luiden het nieuwe seizoen in. Volgens een gast op het terras is het met ruim 20 graden uitzonderlijk warm voor deze tijd van het jaar. De kraaien in de boomtoppen vertellen elkaar om het hardst dat de lente daar is. De mensen aan de tafeltjes hebben uitzicht op de bootjes die te water worden gelaten. Een enkele scootmobieler slalomt vakkundig tussen de stoelen en vindt een plekje om te genieten van de huisgemaakte appeltaart. Met het Leekstermeer dichtbij, het park rondom de Borg en de bossen van Nienoord is het bijzonder fijn om hier na een fietstochtje even uit te blazen, mensen te kijken of zomaar wat te mijmeren in de zon. De toppers van de Zijlen dragen hun steentje bij aan de gezelligheid; met plezier en trots voorzien ze de gasten van hun hapjes en drankjes.

Stichting de Zijlen is sinds 2016 havenmeester van de haven in Leek. Om die rol goed te vervullen werd het havengebouw in 2017 in gebruik genomen. Het gebouw is het hele jaar geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur. In de zomermaanden tot16.30 uur en op zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur.