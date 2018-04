Uit Vriendschap treedt op met Jantine van der West

Op zaterdag 14 april a.s. vindt vanaf 20.00 uur in het Barontheater te Opende het derde voorjaarsconcert van Muziekvereniging Uit Vriendschap plaats. Deze keer is zangeres Jantine van der West te gast.

De vereniging is erg blij met de muzikale medewerking van Jantine, frontvrouw van de band Kings of Diamonds. Met deze band beklom ze onder andere het Oerrock-podium en was ze te zien bij Omrop Fryslân. Op 14 april verruilt ze haar vertrouwde band voor één avond voor Muziekvereniging Uit Vriendschap. Ze zal samen met de vereniging optreden, maar ook een aantal nummers solo ten gehore brengen. Jantine heeft al meerdere keren opgetreden met orkesten zoals It Heideblomke en Blaast de Bazuin.

Zoals de bezoekers gewend zijn van Muziekvereniging Uit Vriendschap, is het programma afwisselend en toegankelijk. Veel melodieën zullen direct herkend worden of op zijn minst bekend voorkomen.

De vorige twee edities waren uitverkocht, dus reserveer tijdig via www.barontheater.nl als u dit voorjaarsconcert niet wilt missen. De kaarten kosten € 6,50 per stuk. Dankzij de nieuwe service die het Barontheater biedt via VanPlan, kunt u direct betalen en hoeft u op 14 april niet meer in de rij te staan.