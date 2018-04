Top prestaties van judoka´s Judo Instituut Noord en Zempo tijdens NK judo.

LEEK De Nederlandse kampioenschappen judo tot 15 jaar werden zaterdag 7 april gehouden in Leek. Hieraan hebben 6 judoka’s van Judo Instituut Noord en jv. Zempo deelgenomen. Twee Judoka´s wisten zich hier in de prijzen te judoën. Ruben Kugel won zilver en Thijmen Brust veroverde de bronzen medaille.

Judoka Ruben Kugel uit Erica, uitkomend in de gewichtsklasse tot 38 kg. bleek in een uitstekende vorm te verkeren. Zijn eerste wedstrijd tegen van den Berg werd door Ruben met een schouderworp met Ippon gewonnen. De twee volgende wedstrijden werden door Ruben ook met grote overtuiging gewonnen, waardoor Ruben het op moest nemen tegen altijd lastige Dantuma uit Den Haag. Na een spannende strijd won Ruben de wedstrijd uiteindelijk met een wazari waardoor hij in de finale terecht kwam. In de Finale begon Ruben zeer sterk en zat hij goed in de wedstrijd. Helaas kwam Ruben na een sterke eigen aanval in een houdgreep terecht, waardoor hij verloor. Een keurige tweede prijs werd er door Ruben gewonnen. In de gewichtsklasse tot 60 kg. begon Thijmen Brust zeer sterk aan het toernooi. Na eerst een vrij loting te hebben werden Peters en Goudsblom overtuigend met mooie worpen verslagen. In de halve finale moest Thijmen het tegen Bourko opnemen. Bourke bleek uiteindelijk te sterk te zijn en versloeg Thijmen, waardoor hij om het brons moest judoën. Hierin moest Thijmen het opnemen tegen de lastige Fish uit Amsterdam. Het bleek een spannende partij te worden die door Thijmen zeer tactisch werd uitgejudood. Thijmen won hierdoor brons. Ook de judoka’s Nienke Reinders uit Winschoten, Twan Katoele, Melvin Struijk en Jeffrey Mensink uit Oude Pekela deden het zeer goed maar kwamen nog te kort voor een podium plaats. De coaches Jeroen Scholma en Ronnie Meijer waren zeer te spreken over de prestaties van hun judoka’s. Kijk voor informatie over trainingstijden op www.zempo.eu met vestiging in Oude Pekela en op www.judoinstituutnoord.nl met vestigingen in Oostwold, Winschoten en Stadskanaal