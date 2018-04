Senioren Baseball & Softball Club 'Knights' beginnen seizoen goed

LEEK De senioren van Baseball & Softball Club 'Knights' zijn het seizoen goed begonnen.

Thuis werd met 18-2 gewonnen van Caribe uit Groningen. Caribe nam na twee honkslagen een 1-0 voorsprong. Door een mooi dubbelspel wist Knights verdere schade te voorkomen. In de gelijkmakende slagbeurt boog Knights de achterstand direct om in een 4-1 voorsprong. In de innings die volgden daarna werd ieder keer gescoord en werd de voorsprong verder uitgebreid. Caribe wist alleen in de vierde inning nog te scoren. Pelle Wiersum sloeg drie uit drie met een tweehonkslag. Duncan de Boer sloeg twee tweehonkslagen. De overige honkslagen kwamen op naam van Dirk Donkerbroek, René Eckhardt, Peter ten Raa, Robby Popken, Richard Vegter, Floris Meijer, René Veenstra, Thomas Heemstra en Leon Claessens. Werpers waren Thomas Heemstra (3 innings) en Richard Vegter (2 innings). Knights speel volgende week in Winschoten tegen WHSC.