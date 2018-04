Heling door aanraking

De laatste jaren is er veel aandacht voor de onderwerpen verlies (van baan, relatie, gezondheid, gevoel van veiligheid etc.), het naderende levenseinde en de dood. Niet de meest vrolijke onderwerpen, zult u denken. Toch is Mijn Handreiking, de eenvrouwszaak van Marjanne Leistra uit Saaksum, beslist geen trieste onderneming.

Marjanne legt uit waarom: ,,Het lijkt mij goed dat er meer aandacht voor verlies en dood is. Iedereen lijdt in het leven wel een of meerdere verliezen, in welke vorm dan ook. De dood is zelfs het enige in ons leven dat zeker is: vroeg of laat krijgt echt iedereen ermee te maken!”

,,Zelf binnenkort overlijden of iets of iemand verliezen: het zijn heel indringende ervaringen waar, naast verdriet, allerlei gevoelens een rol spelen.

Gelukkig hervinden de meeste achterblijvers na verloop van tijd hun draai wel weer. Zij hebben het verlies, zoals ik dat noem, verweven in hun leven. Het verlies is er een onderdeel van geworden; het is één van de draden in het ‘levenstapijt’.

Soms echter blijven de zogenoemde draden van het verlies rafelen en uitsteken. Iemand blijft erover struikelen en vindt het moeilijk om verder te gaan. Dan kan Mijn Handreiking ondersteuning geven. Door middel van gesprekken en, indien passend, massages, bied ik begeleiding op maat. Ik help de kluwen van gevoelens en gedachten te ontwarren.

,,Een door mij begeleide sportieve jongeman van 20 jaar, die na de dood van zijn moeder de zin in het leven kwijt was, zei na een aantal sessies: ‘Door meer aandacht voor mijn rouw voel ik mij vrijer in het voetballen en speel ik met meer overtuiging. Ik zit weer lekker in mijn vel.’”

Benieuwd of Mijn Handreiking iets voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op. Marjanne Leistra - 06 – 21 25 63 00 - info@mijnhandreiking.nl- www.mijnhandreiking.nl.