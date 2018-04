Ciska als media-vraagbaak

‘Ciska is sociaal’ is de bedrijfsnaam van Ciska Rondaan (30) uit Leek. Zij staat bedrijven bij uit het midden- en kleinbedrijf bij hun activiteiten op social media als Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn.

In augustus ging Rondaan als zelfstandig ondernemer van start. Over toeloop van klanten heeft ze geen klagen. ,,Mijn vriend Wesley runt een installatiebedrijf. Ik heb ervoor gezorgd dat hij op sociale media is neergezet zoals hij is: hij levert vakwerk en voert het enthousiast en met een vrolijke noot uit. Binnen een half jaar draaide zijn bedrijf als een tierelier.’’

Volgens Rondaan bleef dit succes niet onopgemerkt. ,,Ook andere bedrijven riepen mijn hulp in. Aanvankelijk hielp ik bedrijven op vrijwillige basis. Dat kostte me zoveel uren dat ik besloot m’n baan in de human resource op te geven en zelfstandig ondernemer te worden om bedrijven te helpen die zich op sociale media willen presenteren.’’

Rondaan vond onderdak bij Ambacht Media in Leek. De collega's met wie ze hier samenwerkt, houden zich onder meer bezig met webdesign en marketing voor bedrijven. Het tarief waarmee ze werkt, blijft binnen de perken. ,,Voor vijf tientjes per week houd ik de website van mijn opdrachtgevers up-to-date. Zowel door gesprekken met de opdrachtgever, maar ook met externe contacten, bepaal ik de doelgroep waarop hij of zij zich richt. Daar pas ik bijvoorbeeld de huisstijl op Facebook op aan.’’

Iedere dag houdt Rondaan voor haar opdrachtgevers de social media nauwlettend in de gaten: ,,Ik werk voor een badkamerwarenhuis met vestigingen in Surhuisterveen en elders. Als iemand reageert op een luxe badkamer die mijn opdrachtgever ergens heeft geplaatst, zoek ik contact met deze bezoeker op Facebook en vraag: ‘Wil je ook zo’n badkamer?’ Die manier van klanten werven werkt.’’

Rondaan heeft sinds kort assistentie van haar zus Simone Rondaan (23), die een retail- en managementsopleiding volgt op de Hanzehogeschool in Groningen. Simone volgt bij haar zus een opleidingsstage, gaat zich verdiepen in de potenties van ‘Ciska is sociaal’ om een groeistrategieplan voor het bedrijf te schrijven. Daarna treedt ze zelf toe.

De beide zussen kunnen geweldig met elkaar opschieten. ,,Behalve zussen zijn we vriendinnen van elkaar. En straks nog zakenpartners ook.’’ Ciska Rondaan is ervan overtuigd: ,,Met zichtbaar zijn op internet is voor bedrijven een wereld te winnen.’’