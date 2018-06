Rijbewijskeuringen in Meeden

Verloopt uw rijbewijs omdat u 75 jaar of ouder bent, jonger dan 75 jaar bent, of omdat u om medische redenen moet worden gekeurd voor het verlengen van uw rijbewijs A/ B/E/ C/E, D/E Code 95 en taxipaskeuring?

In Meeden kan men terecht voor de noodzakelijke keuring. Deze worden wekelijks uitgevoerd aan Tussen Baide Meulens 16.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak,kan men bellen met het afsprakenbureau tussen 09.00 – 18.00 uur via nummer 0516-514574 of 06-14716543 Online afspraak maken kan ook via www.goedkoperijbewijskeuringen.com