Daling in aantal uitkeringen aanzienlijk

Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Groningen blijft dalen. Door het seizoen is er meer werk in uitzendbedrijven, landbouw en bouw. Ook ten opzichte van vorig jaar ligt het aantal WW-uitkeringen ruim een kwart lager.

In de gemeente Veendam is de daling ten opzichte van vorig jaar in deze periode groot. Maarliefst 30,9 procent minder uitkeringen. In Pekela zelfs een daling van 34,1 procent en in de gemeente Midden-Groningen is er een daling te zien van 25,8 procent.

Het gemiddelde dalingscijfer in de provincie ten opzichte van vorig jaar is 26,4 procent.

