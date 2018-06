Kleintje Summerfun: Kom alvast in de stemming

Zondag 1 juli tussen 13.00 en 16.00 uur is er Kleintje Summerfun. Deze dag kan iedereen kennis maken met de activiteiten die in de zomervakantie waarin iedereen kennis kan maken met de activiteiten die in de zomervakantie gehouden worden. En ook kan het aanmelden deels beginnen.

Tijdens Kleintje Summerfun zijn er ook allerlei activiteiten. Zo kan er om 13.15, 14.15 of 15.15 uur met de Wildervankster Paardentram een rondrit worden gemaakt. Er wordt geknutseld, poffertjes uitgedeeld en het Piratenspel kan worden gespeeld waarbij leuke prijsjes zijn te winnen.

Voor de kinderen is er ranja, voor de volwassenen is er koffie/thee. Het lekkers er bij mag iedereen zelf maken.

Een heerlijke zondagmiddag vol Summerfun om alvast in de stemming te komen voor 6 weken dikke pret en vermaak tijdens de zomervakantie.

Summerfun startte in 2000 met activiteiten voor kinderen van 6 t/m 13 jaar (groep 3 t/m 8) in de zomervakantie. Tegenwoordig is Summerfun er het hele jaar door. Er is zelfs een project voor de volwassenen; SummerfunPlus en er is Summerfun Ontdekt; snuffelcolleges voor kinderen bij bedrijven en instellingen.

Iedere woensdagmiddag is er de Summerfun Kids&Klub en Summerfun MiniMaxi; activiteiten om samen met (groot)ouder(s) of verzorger(s) te doen.

Kleintje Summerfun wordt gehouden in Compaen aan het Jan Salwaplein 3, ingang Ontmoeting.