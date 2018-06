Expositie Water en Wind in gemeentehuis Veendam

Tiny Dussel exposeert van dinsdag 26 juni tot en met vrijdag 3 augustus in het gemeentehuis in Veendam.

De expositiewand in het gemeentehuis biedt kunstenaars uit Veendam en de regio de mogelijkheid om te exposeren.

Tiny Dussel

In haar jeugd heeft Tiny veel getekend en geschilderd. Deze hobby was echter wat naar de achtergrond geraakt maar sinds een aantal jaren heeft zij haar oude hobby het schilderen weer opgepakt. Tiny heeft hiervoor geen schilder- of tekenlessen gevolgd. Zij is autodidact.

De stijl van schilderen is figuratief. Ze werkt uitsluitend met olieverf. Dit vindt zij het fijnste materiaal om mee te schilderen. Ze kan gefascineerd raken door een mooie lucht, een ondergaande zon en het weidse landschap. Dit probeert zij dan ook zo goed mogelijk op schilderijen weer te geven.

Water en Wind

Andere favoriete onderwerpen van Tiny zijn molens, zowel de oude poldermolens als de windmolens en het wad met zijn golfbrekers en zeilschepen. Vandaar ook de naam voor de expositie water en wind.

De expositie is te zien in het gemeentehuis van Veendam tijdens de reguliere openingsuren.