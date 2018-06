Veenkoloniaal Symfonie Orkest provincie in

In het kader van educatie komen verschillende stijlen aan bod. Van klassiek tot filmmuziek. Zo zal ‘Peter en de Wolf’op boeiende wijze worden uitgevoerd door het VKSO en worden verteld door Ab Meijerman. Een prachtig klassiek werk als de Hongaarse dans no.5 van componist J. Brahms zal ten gehore worden gebracht maar ook de soundtrack van de nog altijd populaire ‘Pirates of the Caribbean’, van Walt Disney Records komt luisterrijk aan bod evenals het onovertroffen Ierse ‘Lord of the Dance’.

Op 22 juni speelt het VKSO in Sporthal de Mencke in Uithuizen. Aanvang is 19:00, gratis toegang.