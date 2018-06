Sporters Veendam naar Special Olympics

Op zaterdag het sport tenue aan en met de bussen naar de verschillende sportlocaties, er moest gesport worden. Dat ging heel goed de eerste dag, het was wel erg warm maar dat mocht de pret niet drukken.

‘s Avonds was er feest in het Olympisch dorp en het was een erg gezellige boel, maar al te laat konden ze het niet maken want op zondag waren de finales.

Op zondag stond iedereen op scherp, het was mooi weer en de medailles waren in zicht. Bij het zwemmen werden er vele persoonlijke records gezwommen, maar liefst zes gouden, vier zilveren en vijf bronzen medailles werden er mee terug genomen naar Veendam.

De atleten van SV Veendam Atletiek brachten 5 gouden, 7 zilveren en 10 bronzen medailles terug mee naar Veendam.