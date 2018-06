Museum te gast bij staatsbanket

Hij werd uitgenodigd door de president van Letland en het Koninklijk paar. Zeer indrukwekkend, aldus Hachmer.

Het is een blijk van waardering voor het vele werk dat het Veenkoloniaal Museum heeft verzet om de oude handelscontacten die er in de 19de en 20ste vanaf Noord Nederland met Letland waren ook in Letland in het voetlicht te mogen zetten.

Honderden zeilschepen en coasters liepen tot aan de Tweede Wereldoorlog de haven van Riga binnen.