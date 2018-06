Jonge topamateurs

Met op zondag het bekende C, D toernooi oftewel JO13-1 en JO15-1 (het voormalig Siewert Snijder toernooi). Het betreft een kwalitatief hoogwaardig jeugdtoernooi voor JO13 en JO15 (voorheen D-pupillen en C- junioren) met een gevarieerd deelnemersveld. Naast teams van FC Emmen en gastheer Veendam 1894, hebben wederom vele top-amateurclubs hun voetbalkunsten vertoond in de Parkstad. Op de toernooien gaat het niet alleen om de winnende teams, maar ook om de beste keeper, beste speler en beste topscoorder van het toernooi. Vanzelfsprekend zijn aan deze individuele winnaars prachtige bekers uitgereikt.

Sinds een aantal jaren doen ook enkele teams uit Polen mee. Uit de stad Konin vertoonde voor het eerst Oranje Sport Konin hun voetbalkunsten. De Veendammer Swawek Andzrejewski was 28 jaar geleden naar Veendam gekomen als voetballer bij BV Veendam. Na een zware blessure was het snel gedaan met zijn voetbalcarrière. Samen met Jan Korte is hij trainer bij de Rolder Boys A1.

,,Ik probeer elk jaar een voetbalteam uit Polen naar Veendam te halen”, vertelt Swawek. ,,Dit team is voor het eerst in Veendam. Ze zijn heel enthousiast en denken ook om volgend jaar weer mee te doen.”