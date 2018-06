Mysterieuze belevingstocht door de natuur bij Buitencentrum Boomkroonpad

Het is donderdag 28 juni vollemaan. Vollemaan blijft een bijzonder natuurverschijnsel. En Staatsbosbeheer maakt die beleefbaar. Tijdens deze mystieke avond kunnen bezoekers bij Buitencentrum Boomkroonpad een bijzondere wandeling maken. Samen met een gids dwalen de deelnemers door de in stilte gehulde bossen en over door de maan verlichte velden. Alle zintuigen staan op scherp. Een onvergetelijke ervaring voor het hele gezin.

Onder begeleiding van een gids van Staatsbosbeheer maakt men een tocht door de bossen en over de heide van het Drouwenerveld en loopt door verschillende soorten bos en wordt af en toe via smalle paadjes dwars door het bos geleid. Verder lope de deelnemers langs grafheuvels, oude keienwegen en over de stille heide. Eerst nog in de schemer, maar langzaam wordt het steeds donkerder in het bos, nog iets verlicht door de volle maneschijn.

Misschien hoor en zien de deelnemers wel uilen, vleermuizen of andere nachtdieren, die na het ondergaan van de zon actief worden en hun voedsel zoeken.

De vollemaanwandeling is donderdag 28 juni en start om 21.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Het is handig om stevige wandelschoenen aan te trekken. De kosten zijn 7,50 euro voor volwassenen en 5,00 euro voor kinderen tot en met 12 jaar. Vooraf aanmelden: www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Voor meer informatie en overige activiteiten zie www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad