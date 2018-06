Lied over gehucht Smeerling

Margriet Nieuwenhuis van Gasterij Natuurlijk Smeerling werd maandagmiddag 18 juni verrast met een cadeau: een lied over Smeerling. Het lied is geschreven ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de Gasterij en omschrijft de omgeving en sfeer van het gehucht met de boerderijen in de natuurlijke omgeving van het Metbroekbos en de Ruiten A.

Vrijdagavond 13 juli zal het a capella kwartet Fosfour uit Sellingen dit lied ten gehore brengen tijdens haar laatste seizoensrepetitie in de open koepelstal van Bio-boerderij Landleven, Scholtweg 9 in Onstwedde. De repetitie start om half 8 's avonds. Bezoekers wordt aangeraden een kussentje of een stoel mee te nemen. Fosfour-zanger Bert Slijkhuis componeerde de muziek van het lied 'Smeerlke' en Chonda Luring schreef de tekst in dialect.

Het liedd gaat als volgt: SMEERLKE, LUDDEK EN LAIF, Een lied over Smeerling

Op Grunneger zaand, in Westerwolds laand ligt Smeerlke, 'n biezunder gehucht. Roeten A kronkelt doar al doezenden joaren onder 'n aaltied weer aandere lucht. Boerderijen hier en doar, het waark mit mekoar, de noaberschap van haim tot haim. Gastvrijheid, genot, eem snuustern verderop, de baanderdeur nuigt elkenain.

Refrein:

Smeerlke, luddek en laif in d' Heerlijkhaid Westerwol' Ain gehucht mit wat olle boerderijen, 't bin mor ain handjevol.

De stroatklinkers preveln kaalm: "Hier gain geroas." De boom'n fluustern zacht: "Hó mit de hoast." En mìt ons zing'n vogels het hoogste laid veur Smeerlke, luddek en laif.

In 't Metbroukbos doar wor 'st aal weer gewoar de riekdom van ruumte en rust. De bomen, wies en old, van nature geoard, standvastig, gastvrij, welbewust.

De peerden in het gruin, de hondebloumen bluien, de ooievoar zit op heur nust. De Lakenvelders groazen mit schoapen, reeën en hoazen. Ik zuik en ik vind hier de rust. Refrein

(Tekst: Chonda Luring, muziek: Bert Slijkhuis)