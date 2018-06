Borgesius bij Genomineerden Groninger Ondernemingsprijs

Juryvoorzitter Patrick Brouns, gedeputeerde Economische Zaken, provincie Groningen: “Het is een prachtige lijst, met zeer uiteenlopende bedrijven! Ik vind het mooi om te zien, dat we weer een mix hebben uit Stad én Ommeland: ambachtelijke bedrijven, technische maakindustrie, bedrijven die actief zijn in diverse maatschappelijk relevante sectoren en familiebedrijven. Het laat zien hoe veelzijdig en sterk de regionale economie in Groningen is. De eerste selectie is nu gemaakt. Op naar de pitches, de bedrijfsbezoeken en uiteindelijk natuurlijk de finale!”

Pitchpresentaties

De tien genomineerde ondernemingen worden deze zomer geïnterviewd door specialisten van De Haan Advocaten & Notarissen, BDO Accountants & Adviseurs en Rabobank Stad en Midden Groningen. Op basis van de rapportage die hiervan wordt opgesteld zal de jury drie finalisten voorselecteren. Deze Top 3 kan alleen nog veranderen door de pitchpresentaties die de tien bedrijven geven tijdens de Nominatiebijeenkomst op donderdag 27 september bij Noorderpoort Stadskanaal. Daar maakt de jury uiteindelijk de drie finalisten bekend. De prijsuitreiking vindt dit jaar plaats tijdens de feestelijke Finale-avond in MartiniPlaza Groningen, op donderdag 29 november.

Over de Groninger Ondernemingsprijs

Doel van de Stichting Groninger Ondernemingsprijs is het stimuleren van de Groninger economie, door het zichtbaar maken van excellente bedrijven en het bieden van een interessant netwerk. De jury bestaat uit: juryvoorzitter Patrick Brouns (gedeputeerde Economische Zaken), Eelco Koehoorn (VNO-NCW-MKB-Noord), Erik van ’t Hoff (VNO-NCW-MKB-Noord), Heleen van Balen (Commerciële Club Groningen), Siem Jansen (NOM), Paul Schreuders (XPAR Vision), Rienk Jan van der Kooi (ESKA, winnaar 2016) en Jan Hendriks (InnoCore, winnaar 2017).