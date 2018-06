Vervlogen Tijden

De stichting van het eerste schoolgebouw van Eeserveen was in 1899-1890, maar voldeed niet aan de eisen van die tijd. Er werd in 1912 besloten om een nieuw schoolgebouw met onderwijzerswoning te bouwen. Er werd grond gekocht in 1913 aan de Brammershoopstraat, nu nummer 14 en 16. Het pand werd gebouwd door aannemer J. Dieters uit Martenshoek en onder architectuur van wijlen H. Beuving uit Borger. De opening van dit schoolgebouw met drie lokalen en onderwijzerswoning was op 15 juni 1914. Het schoolhoofd was P. de Boer.

In 1913 werd ook een begin gemaakt met de aanleg van de straatweg van Schoonoord-Eeserveen naar Ees en sluit mooi aan bij het nieuwe gebouw in deze nieuwe streek zoals staat te lezen in de krant Provinciale Drentsche en Asser Courant van 8 juni 1914. Deze weg is ongeveer tien kilometer lang.

Hendrik Sulman (geboren op 7 januari 1893) werd hoofd van de school op 7 augustus 1924 en kwam van school 15 in Nieuw-Buinen. Hij huwde op 18 maart 1921 met Siebrig Roelofs Smith (geboren op 6 mei 1890), een dochter van de opzichter in de glasfabriek van Bakker uit Nieuw-Buinen.

Verhuizen

Van een grotere plaats verhuizen naar een kleinere plaats en daarbij ook nog grotere afstanden afleggen viel voor mevrouw Sulman toch wel erg tegen. Daarbij nog met kleine kinderen (Henk geboren in 1922 en Roelf geboren in 1925) werd het verlangen groot om weer terug te verhuizen naar Nieuw-Buinen en om zo ook dichterbij de familie te zijn.

Sulman solliciteerde naar de functie van hoofd der school van school 35 in Nieuw-Buinen en werd in juni 1926 aangenomen. Zo verhuisde het gezin Sulman terug naar Nieuw-Buinen, naar de woning naast school 35 aan het Zuiderdiep (nu nummer 373). Daar voelde het gezin zich vrij snel weer thuis en vonden de kinderen ook hun weg. In 1930 werd hun derde kind geboren, de dochter Henderika Frouwina.

Sulman overleed vrij plotseling na een kort ziekbed op 10 juni 1943, sowieso een moeilijke tijd voor het gezin. Ook voor de kinderen van school 35 was er enorm veel verdriet nu hun meester was overleden. Mevrouw Sulman en kinderen moesten plaats maken voor een nieuw hoofd van de school en ze werden door familie opgevangen en geholpen. Ze verhuisden naar de Hoofdstraat in Stadskanaal, bij Koiter nabij de Buinersluis. Siebrig Sulman is op 16 maart 1979 overleden. De school in Eeserveen is in 1993 gesloten.

Met dank aan mevrouw Olthof-Sulman voor de informatie en de foto. Voor reacties en of aanvullingen Jacco Pranger, 06-21831002 of pranger@nieuwbuinen.com