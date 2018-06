Stichting strijd tegen Parkinson houdt Boeren Bingo bij Stoer bij de boer

De stichting heeft als doel: ” het financieel ondersteunen van onderzoek naar- en begeleiding rondom de ziekte Parkinson”.

De boeren bingo bij Stoer bij de Boer Noorderdiep 592 in Valthermond zal zowel in de aankleding als de prijzen in het boerenthema zijn. Stoer bij de Boer is als locatie dan ook zeer geschikte voor deze avond. Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom en mochten bezoekers in het thema mee willen doen kom dan gekleed als boer of boerin. De organisatie geeft 1 kaart voor de superronde aan de meest originele boer of boerin. Om 19.30 begint de bingo waarbij op 6 kaartjes meer dan 10 rondes gespeeld worden.

Opgeven kan via de website: www.stichtingstrijdtegenparkinson.nl maar kaartverkoop op de avond zelf is ook mogelijk.