Rijbewijskeuring in dorpshuis Gasselternijveenschemond

Gasselternijveenschemond

Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar en heeft u een medische keuring nodig omdat u 75 jaar of ouder bent, jonger dan 75 jaar bent, of omdat u om medische redenen moet worden gekeurd voor het verlengen van uw rijbewijs A? B/E? C/D/E? Code 95, taxipas. Maak dan nu alvast een afspraak voor de rijbewijskeuring in het dorpshuis in Gasselternijveenschemond.