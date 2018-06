Klooster-Smartlappers in d`Oale School

De avond wordt afgewisseld met conferenciers Jan Ever en Berendtje Burger, humoristisch, actueel en scherpe inhoud wat over de mensen word verteld Het muzikale gedeelte word verzorgd door de band die al heel lang bekend staat al “Time Out”

Dit alles is 29 juni in de d`Oale School, Ter-aperlerkanaal Oost 79 in Ter-Apelkanaal en de aanvang is 19.30. Entree is 4,00 euro. Kaarten kunnen telefonisch besteld worden op 06-20922887 of 06-13740740 of aan de kassa.