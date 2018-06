Het rijke glasgeschiedenis van Nieuw-Buinen

Zo heeft de vader van Henk, Hotze Brans in het verleden bij glasfabriek Meursing gewerkt. Als snotneus was Henk vaak te vinden bij de grote open poort van glasfabriek Meursing aan de glaslaan in Nieuw-Buinen. Vele hebben daar in het verleden zelf de glasfabriek ingekeken en zagen daar de flessen op de lopende band voorbij komen. Hiermee is de basis gelegd voor de hobby die Henk op latere leeftijd heeft opgepakt.

Hier en daar een rommelmarkt bezoeken en de verzameling groeide. Door allerlei lectuur te lezen en oud werknemers van de diverse glasfabrieken te spreken, groeide ook de kennis over het Nieuw-Buiner glas. Inmiddels herkent Henk op afstand of bepaalde glaswerken in Nieuw-Buinen zijn gemaakt.

Er waren in en rondom Nieuw-Buinen een aantal glasfabrieken te vinden. Denk hierbij aan de allereerste glasfabriek van Nieuw-Buinen; Thöne (die later werd overgenomen door A.J. Bakker). Maar ook de reeks genoemde glasfabriek van Meursing en laatste glasfabriek; Nanninga. Daarnaast waren er ook nog de glasfabrieken van Wilbrink (Musselkanaal) en Roossien (Gasselternijveen).

Henk zijn laatste aanwinsten zijn Tom Poes en Olivier Bommel, die na een jarenlange zoektocht zijn teruggekeerd naar Nieuw-Buinen. Dikwijls ontvangt hij veel schenkingen van de inwoners uit de Kanaalstreek en ommelanden. Maar ook uit de verre hoeken van Nederland.

Inmiddels is Henk zijn collectie zo beroemd, dat hij in diverse internationale magazines wordt benoemd. Steeds meer mensen weten Henk Brans en zijn glasverzameling over Nieuw-Buinen te vinden.

Een deel van deze glasverzameling is te zien in Keramisch Museum Goedewaagen in Nieuw-Buinen. Deze expositie is van 7 juli tot eind september. Voor meer informatie kunt u terecht op www.glaswerknieuwbuinen.nl.