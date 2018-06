Geslaagde dertigste editie Pagefestival

De overzichtstentoonstelling die ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum was opgezet, liet dat ook met veel beeldmateriaal uit de afgelopen jaren zien. Daarnaast sprak ook het bezoekersaantal boekdelen. Ja natuurlijk, een aantal oudgedienden van het eerste uur genoot van de reünie. Een aantal initiatiefnemers kreeg de terechte eer de officiële opening te verrichten. Maar daarnaast was er veel jong volk en behoorlijk wat nieuwkomers, oud en jong. Die ene man uit Winschoten die nog nooit was geweest, maar nu de kinderen de deur uit waren eindelijk naar Stadskanaal kon gaan. Antje uit Zuidhorn die vooral voor het optreden van het straattheater van Les Hirondelles op zondagmiddag af is gekomen ‘aangestoken’ door enthousiaste vrienden. De man uit Spijkenisse die op bezoek ging bij zijn vrienden in Friesland die echter voor het Pagefestival in Stadskanaal bivakkeerden. Baukje uit Oosterwolde (Friesland) die speciaal voor Bert Hadders naar Pagefestival kwam.

Naar schatting waren er toch wel zo’n 3 á 4.000 bezoekers deze keer, een van de betere, zoniet de best bezochte editie volgens verschillende mensen. Voor sommige bezoekers was het deze keer extra speciaal: Het stel, dat elkaar in 2012 op Pagepop heeft leren kennen en ondertussen getrouwd is, kon verblijd worden met twee van de overgebleven affiches van de 2012-editie. Het vriendje van Marjanneke is ervan overtuigd dat hij op Pagepop is verwekt.

Natuurlijk: de muziek voert de boventoon; maar dat verjonging van het muziekaanbod ook niet altijd doorslaggevend is werd deze keer nog eens bewezen: Het terrein voor het hoofdpodium stond propvol op moment dat Bettie Serveert er zaterdagavond speelde en Smooth en Hallo Venray op de zondag. De sfeer werd nog eens versterkt door de theatervoorstellingen die voor het eerst op het terrein tussen de bandoptredens door werden gegeven: het knotsgekke ‘koffie-vehikel’ van de Belgische groep Hendrik & Co. met hun theatrale Car o chieno-show (klinkt als cappuccino) trok veel bekijks en het is dan sfeer-bevestigend wanneer je ziet dat zoveel mensen er ook van genieten. Op zondagmiddag was dat opnieuw het geval bij de crêperie van Les Hirondelles: romantiek, slapstick, jongleren én acrobatiek, met medewerking van het publiek.

De relaxte sfeer op het Horecaplein: waar je al genietend van een lekker hapje, al dan niet exotisch, en drankje: een gewoon pilsje, een speciaal biertje of een uitgelezen wijntje van de aanwezige wijnprofessor, van de muziek of van de ‘spoken words’ van een dichters kon genieten. Indrukwekkend hoe de frêle Freija in haar jurk op dat grote hoofdpodium haar teksten deelde met het verbaasde publiek. De “jongens” (inclusief fotografe Renate Heutinck) van de beeldende kunst hebben op de zondagmiddag zoveel bezoekers gehad in hun ArtStanding dat ze geen tijd hadden om te eten. Jeanet Takens, die al een aantal jaren de schmink’hoek’verzorgt is zó enthousiast dat ze besloten heeft de schminkmaterialen te schenken aan het Pagefestival.

Blije, enthousiaste mensen overal: Dát is Pagefestival, Lang zal hij leven! Dichteres Lilian Zielstra heeft de sfeer juist getroffen in haar gedicht “Proost, op het mooie” dat opgenomen is in het jubileum-magazine “30 jaar Pagepopfestival”. Dat blad is overigens nog steeds te koop en de overzichtstentoonstelling zal nog enige tijd in het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal te zien zijn.

Foto’s Jan Lenting