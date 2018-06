Buma Classical Music Awardwinnaar Jacob de Haan dirigeert orkest voor één dag

Op uitnodiging van muziekvereniging Crescendo Stadskanaal geeft hij leiding aan een play-in orkest. Dit Fellowship-orkest studeert in één dag een setlist bestaande uit een selectie uit het omvangrijke oeuvre van De Haan. Daarnaast begeleiden de muzikanten de solisten Klaas Spekken en Judith van der Laan. Rond half vijf is er een gratis concert in De Spont, bij goed weer in het centrum van Stadskanaal.

Muziekvereniging Crescendo is gastheer van het orkest, dat op 7 juli voor één dag bijeen komt in sporthal De Spont. Penningmeester Ronald Cuperus zegt: "Jacob de Haan reist de hele wereld over om masterclasses en gastdirecties te geven. Het is voor ons een grote eer om hem als dirigent te mogen ontvangen, samen met zoveel andere muzikanten uit de regio."

Onlangs werd De Haan uitgeroepen tot meest gespeelde Nederlandse klassieke componist en ontving daarvoor de BUMA Classical Award 2018. "Hij is één van de populairste componisten in de wereld van de harmonie-, fanfare- en brassbandmuziek. Elke Nederlandse muziekvereniging heeft meerdere werken van zijn hand op de lessenaar."

Gastsolisten op 7 juli zijn de streektaalzanger Klaas Spekken uit Vlagtwedde en Judith van der Laan, kopvrouw van de Noord-Nederlandse top 100 coverband ZieZeau. Zij zingen ’t Stadskanaal en Land van Later, liederen geïnspireerd op de schoonheid van Stadskanaal en omgeving.

Daarnaast staat een bijzondere première op het programma, van Hymn of Cittaslow. Jacob de Haan componeerde deze sfeervolle compositie in opdracht van de Cittaslow-organisatie die dit keurmerk wereldwijd uitgeeft aan gemeentes die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. Ter gelegenheid van deze Noord-Nederlandse première zijn muzikanten van verenigingen uit de Cittaslow-gemeenten Westerwolde en Borger-Odoorn welkom om deze hymne met het play-in orkest mee te spelen.

Muziek verbroedert tijdens Fellowship Tournee

Jacob de Haan selecteerde zelf de muziek waarmee de play-in deelnemers aan de slag gaan. "Als centraal thema heb ik gekozen voor de verbroedering, de fellowship, die zo kenmerkend is voor amateurmuziekverenigingen", vertelt De Haan. Naast titelwerk The Fellowship gaan de muzikanten ook aan de slag met Everest (concertmars), Cornfield Rock en The Fields, een ode aan het unieke landschap van Westerwolde, de gemeente waar Jacob de Haan woont.

De play-in in Stadskanaal is de derde editie in een reeks van vier die eind vorig jaar startte in Zuidbroek. Daar beleefde de naamgevende compositie The Fellowship de Nederlandse première. Eind januari dirigeerde De Haan een editie in Smilde, op uitnodiging van muziekvereniging Oranje Nassau. Zondag 14 oktober besluit Jacob de Haan de tournee in Den Oever in de kop van Noord-Holland.

De Fellowship Tournee wordt georganiseerd door Buro Reprise uit Beilen. Aanmelden voor deelname is mogelijk via de website , www.buroreprise.nl/fellowship De te spelen bladmuziek wordt vooraf per mail verzonden, zodat de deelnemers zich thuis kunnen voorbereiden.