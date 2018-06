Een bijenwandeling in Bourtange van circa 2,5 uur en wel zondag 1 juli. De aanvang van de wandeling is 13.30 uur. De start is bij Museum & informatiecentrum Terra Mora aan de Bisschopsweg 1 in de vesting.

Een wandeling in het natuurgebied van Het Groninger Landschap gelegen tussen de vesting en de grens met Duitsland. Voordat op pad gegaan wordt zal er kort tekst en uitleg worden gegeven in het museum & informatiecentrum Terra Mora. Gidsen van het Groninger Landschap leiden deelnemers door het gebied en onder leiding van bijenexpert Hans Hagedoorn ontdekken deelnemers dat er veel verschillende soorten bijen en hommels in dit gebied voorkomen. Bijen en hommels zijn zachtaardige insecten en zullen alleen dan in de verdediging gaan als ze zich bedreigd voelen.

De wandeling voert dwars door natuurterreinen en het dragen van goed schoeisel is daarom een pre. De wandeling is daarom niet geschikt voor rollator en rolstoelgebruikers. Aanmelden is niet nodig.