Bewonersavond Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Er wordt 3 juli een bewonersavond gehouden over Windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Inwoners van het gebied waar het windpark wordt gebouwd, kunnen zich hier laten informeren over de stand van zaken van het windpark en in gesprek met de initiatiefnemers en elkaar over de mogelijkheden voor financiële participatie.

Het initiatief voor deze avond ligt bij Duurzame Energieproductie Exloërmond (DEE), coöperatie De Windvogel en duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie. Het is een vervolg op een bijeenkomst die DEE en De Windvogel hielden in april 2017. Een terugblik op die bijeenkomst is hier te lezen: http://www.windvogel.nl/tag/2e-exloermond/

Stand van zaken en financiële participatie

Op 3 juli wordt kort de stand van zaken rond de ontwikkeling en bouw van het windpark toegelicht. Vervolgens gaat het vooral over de mogelijkheden tot financiële participatie via coöperatie De Windvogel. Er wordt toegelicht hoe mensen individueel kunnen meedoen en ook wat voor soort projecten er kunnen worden gerealiseerd met behulp van de coöperatie. De aanwezigen spreken daarna in kleinere groepen over mogelijke projecten (denk aan duurzame energie opwekken, energiebesparing of sociale projecten). Daarvoor is er al een begin met ideeën die op de bijeenkomst in april 2017 zijn geopperd. De wens van de avond is concretere projecten te formuleren en mensen erbij te betrekken om deze uit te voeren. Ook kan er worden gesproken over het gebiedsfonds dat beschikbaar is dankzij financiële bijdragen vanuit de initiatiefnemers van het windpark en de provincie Drenthe.

Locatie en tijd

Inwoners zijn van harte uitgenodigd om hierbij te zijn. De zaal is open vanaf 19.30 uur, de bijeenkomst begint om 20.00 uur. Deze bewonersavond wordt gehouden in dorpshuis De Badde, 1e Exloërmond 56-J in Eerste Exloërmond. Voor vragen of opmerkingen kan altijd contact met de initiatiefnemers worden opgenomen via info@drentsemondenoostermoer.nl. Zie voor meer informatie ook www.drentsemondenoostermoer.nl