Zwembad 't Vlasmeer Onstwedde 50 jaar

ONSTWEDDE

Zwembad 't Vlasmeer in Onstwedde bestaat dinsdag 26 juni exact 50 jaar. Dat gaat niet ongemerkt voorbij. Daarom zijn er in de week van 23 tot en met 29 juni naast de zwemvierdaagse tal van feestelijke activiteiten. . De zwemvierdaags wordt maandag 25 juni om 18.00 uur geopend door wethouder Goziena Brongers. Zij ontvangt van de basisschoolkinderen uit Alteveer en Onstwedde een boek met tekeningen en verhalen over 't Vlasmeer. Verder staat er onder meer verkleed zwemmen, een luchtbeddenrace, ontbijtzwemmen en een bbq op het programma. Ook krijgt iedere bezoeker op de verjaardag van 't Vlasmeer een stukje taart. En natuurlijk kunnen de kinderen de hele week genieten van luchtkussens in het water en op het grasveld. Ook kan iedereen zijn mooiste foto's van 50 jaar 't Vlasmeer inleveren. Degene met de mooiste foto wint een zwemabonnement voor het seizoen 2019. Met deze foto's maken we een fotoalbum. De winnaar maken we bekend op maandagavond 25 juni, tijdens de opening.