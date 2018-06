Raad Stadskanaal veegt plannen Treant van tafel

Op de agenda van de raadcommissievergadering van 18 juni stond Treant op de agenda. Bestuursvoorzitter Carla van der Wiel was aanwezig en werd (stevig) aan de tand gevoeld door de gemeenteraad van Stadskanaal. Die bleek geen goed woord over te hebben voor de plannen van Treant.

De organisatie lijkt te vergeten dat het Refaja ziekenhuis in de provincie Groningen staat. Haar regiovisie is uitsluitend gericht op het voortbestaan van de twee Drentse Treant-ziekenhuizen De gemeenteraad wil dat Treant een nieuwe visie ontwikkeld, zodat de afdelingen Verloskunde en spoed-Kindergeneeskunde behouden blijven en het Refaja ziekenhuis kan blijven bestaan als volwaardig ziekenhuis. Samenwerking met het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda kan volgens de gemeenteraad aan een oplossing bijdragen.

Gebrek aan visie

Treant kondigde onlangs aan de afdelingen Verloskunde en spoed Kindergeneeskunde van het Refaja ziekenhuis sluiten en over te hevelen naar Emmen. Daar zijn namelijk grote personele problemen en die wil Van de Wiel oplossen. De gemeenteraad verwijt Van de Wiel gebrek aan visie en constateert dat het beleid van Treant alleen maar intern gericht is. Treant moet meer kijken naar de omgeving waarin zij werkt en zich realiseren dat die regio niet alleen uit Drenthe bestaat.

Demonstratie en petitie

Voorafgaand aan de vergadering was er een demonstratie op het raadhuisplein. Tijdens de raadscommissievergadering, die werd bijgewoond door ongeveer 75 bezorgde personeelsleden van het Refaja ziekenhuis werd aan de bestuursvoorzitter van Treant een petitie aangeboden. Deze petitie, voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis, is maar liefst door 6200 mensen ondertekend.