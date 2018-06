Presentatie wandelroute en overzichtskaart architectuur van Jan Sterenberg in Ter Apel

Ter Apeler Jan Sterenberg (1923-2000) was in zijn tijd een belangrijk architect en stedenbouwer, die de plaats Ter Apel ook heel duidelijk op de architecten-kaart van Nederland heeft gezet. In de hoogtijdagen van zijn Architecten- en ingenieursbureau Sterenberg had hij meer dan honderd medewerkers in dienst en was daarmee een grote werkgever in Ter Apel. En voor Nederlandse begrippen een van de grootste architectenbureaus van het land, met projecten over het hele land.

Hij is vooral bekend geworden, niet alleen als architect maar misschien nog wel meer als stedenbouwkundige, van de grote volkshuisvestingsprojecten die hij in de 50-er, 60-er en 70-er jaren realiseerde, vaak met hele wijken tegelijk. Te beginnen bij de destijds internationaal de aandacht trekkende uitbreiding van Emmen, tot aan Zoetermeer, Zwolle, Spijkenisse, Den Bosch, Emmeloord, Almere en de Bijlmermeer toe.

Wat, hoe, waar en waarom hij bouwde is te zien op de tentoonstelling, die gemaakt is door de Stichting Berlagehuis Usquert en die op dit moment nog in Museum Klooster Ter Apel staat, tot eind augustus. Wat daarin enigszins onderbelicht blijft is wat hij in zijn eigen woonplaats Ter Apel allemaal gebouwd heeft. Om dat Ter Apeler deel van oeuvre toch ook nadrukkelijk onder de aandacht te brengen is er nu een Sterenberg routekaart - ene kant - en brochure - andere kant - ontwikkeld, waar men in beknopte vorm kennis kan nemen van de man en zijn werk én dat deel van het werk dat (nog) in Ter Apel staat met de routekaart in de hand zelf kan gaan bekijken.

Oud-medewerker Toon Uijttewaal heeft, met hulp van onder andere dochter Nynke Sterenberg, uiteindelijk 24 panden van bureau Sterenberg alleen al in Ter Apel weten te achterhalen en deze vervolgens gefotografeerd voor deze routekaart-brochure.

De routekaart Sterenberg is een samenwerkingsverband tussen de Stichting Berlagehuis Usquert en Museum Klooster Ter Apel en is financieel mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Gebroeders Hesse Fonds en van de gemeente Westerwolde.

Wethouder cultuur Giny Luth van de gemeente Westerwolde zal het eerste exemplaar van deze routekaart vrijdag 22 juni om 15.00 uur in ontvangst nemen in de refter van Museum Klooster Ter Apel.