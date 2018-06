Internationaal Ger Kleefman Jeugdtoernooi bij SJS een daverend succes

Het met 66 teams geheel volgeboekte evenement werd ook nog eens door honderden bezoekers gadegeslagen. De organisatoren, allemaal vrijwilligers bij de jeugdafdeling van SJS. Wat een klasse dagen is er neergezet. Alleen al de drukte. Op het grasveld bij de Emmastraat dat als tijdelijke parkeerplaats was ingericht stonden 450 auto’s. Bij de invalsweg stond een grote tekstkar die de bezoekers de weg wees. Het hele SJS-complex was ingericht met eigen Sjs vlaggen. FC Groningen had een promoteam en hun knuffelbeer Groby meegenomen. De standen kon iedereen volgen via mobiele telefoon en op tv schermen. Op het drukste moment waren er naar schatting 1500-2000 mensen aanwezig. Spelers, begeleiders, ouders en heel veel opa’s en oma’s. De teams kwamen uit de wijde omgeving. Er was zelfs een vereniging uit Duitsland, waardoor het predicaat “internationaal” aan het toernooi kon worden toegevoegd. SJS is zeker van plan om toernooi volgend jaar te blijven organiseren. Uit de reacties van de sponsoren en de bezoekende verenigingen, die allemaal lovend en zeer positief waren, mocht meteen al worden afgeleid dat het dan aan belangstelling niet zal ontbreken. Met het Ger Kleefman Jeugdtoernooi in juni en de Freddie Pranger Memorial begin september kan SJS jaren vooruit.