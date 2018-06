Bezoek een Fraserway camper bij Klooster Reizen

STADSKANAAL

Klooster Reizen biedt geïnteresseerden donderdag 21 en vrijdag 22 juni de kans om een camper van Fraserway in Nederland te bekijken. Deze camper, die in Amerika en Canada tot de meest verhuurde behoort, gaat in 2 dagen tijd bij alle Klooster Reizen reisbureaus langs om geïnteresseerden een kijkje binnenin te gunnen. De C-Large camper van Fraserway is een ruime familie-camper. Er zijn aan boord slaapplaatsen voor vijf personen: vier volwassenen en een kind. Achterin de camper is een vast tweepersoonsbed. Boven de bestuurderscabine is ook een bed voor twee volwassenen. In de zithoek kan men een kinderbed maken. Dankzij de slide-out creëert men op de camping extra woonruimte. Uiteraard is de camper van alle gemakken voorzien, van een keuken met koelkast en diepvries tot een badkamer met apart toilet. De campers van Fraserway zijn nooit ouder dan één seizoen en van alle gemakken voorzien. De C- Large heette voorheen MH-23-25.