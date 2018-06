STADSKANAAL

De aanleg van glasvezel in de buitengebieden van Westerwolde en Stadskanaal is 15 juni echt van start gegaan. Tussen Stadskanaal en Alteveer wordt het eerste stuk van het traject aangelegd. Dit traject beslaat in totaal 575 kilometer geul, 1500 kilometer kabel em 47.000 kilometer glasvezel.