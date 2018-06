Zomerconcerten van zanger en pianist Roon Staal

Het concert in Sellingen in het Openluchttheater Sellingen is zondag 24 juni en begint om 15.00 uur. De locatie is een half uur voor aanvang van het concert geopend.

Staal, die onlangs fraai gerecenseerd werd door Jacques d'Ancona en eerder al goede kritieken ontving van grote namen zoals Art Garfunkel en Gilbert O'Sullivan weet een steeds breder publiek te bereiken met zijn liederen en liedjes van grote namen en eigen werk.

Hij wisselt met behulp van zijn tenor-stem zeggingskracht en inhoud af met tedere melodieën en dan weer royaal pianospel. In 2011 nog genomineerd voor een musical award voor zijn rolvertolking van Peter Koot in de musical Petticoat en met veel eerder (2002) nog zijn hoofdrol in de rock-opera Tommy van rock-group The Who in een productie van het Koninklijke Luchtmacht orkest, trad Staal ook op in het voorprogramma van de legendarische Art Garfunkel (Simon&Garfunkel) die Staal als zijn protégé koestert. Eens zong hij voor tienduizenden football-fans het Amerikaans volkslied in een groot stadion in Seattle. Zijn repertoire laat zich echter niet beperken door Nederlands- en Engelstalig werk. Staal heeft in de afgelopen jaren ook enkele Russische nummers opgenomen en gaf optredens in het verre Oosten van Rusland.

Songs die Staal speelt op zijn concerten zijn eigen werken zoals Promise, Als Je Mij Zoekt of Weet Waarom Je Leeft die diepgang geven aan het concert en onthullen waaarom hij aan de Universiteit van Amsterdam de bachelor studie Wijsbegeerte heeft gevolgd. Maar dit zijn versieringen in een breed repertoire door de Westerse muziek heen waarin klassieke stukken (Pie Jesu, Parelvissers, Panis Angelicus) worden afgewisseld met bekende songs van onder andere The Beatles, Paul Simon, John Denver of van Nederlandse grond, Boudewijn de Groot. Staal schuwt uitersten niet: Zo wordt zelfs Ozzy Osbourne uit de kast gehaald met Dreamer - dat hij ooit in Hollywood opnam met producer Jim Ervin. Of een crooner zoals Moon River of Blue Moon maken het dat de avond divers is.

Kaarten voor de zomerconcerten zijn te bestellen via www.roonstaal.com of via tel.nr. 06-30025992. De toegangsprijs is 15,00 euro.