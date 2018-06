VV Nieuw Buinen JO17-1 kampioen in de 1e klasse

JO17-1 van voetbalvereniging Nieuw Buinen is ongeslagen kampioen geworden in de 1e klasse.

Voordat er aan de laatste, opnieuw ingeplande, wedstrijd tegen Steenwijkerwold begonnen werd was het kampioenschap praktisch al binnen. De tegenstander van die wedstrijd zou met 11 doelpunten verschil moeten winnen om daarmee VV Nieuw Buinen JO17-1 het kampioenschap te ontzeggen.

Dit gebeurde zoals verwacht niet en mocht Nieuw Buinen zich officiëel kampioen van de 1e klasse noemen. Het is voor VV Nieuw Buinen JO17-1 een sportief zeer succesvol seizoen geweest. Zo is het team in de najaarscompetitie al kampioen geworden in de 2e klasse waardoor promotie naar de 1e klasse afgedwongen werd. Ook werd in het KNVB bekertoernooi de halve finale bereikt. De begeleiding en spelers willen iedereen bedanken voor de geweldige support gedurende het seizoen.