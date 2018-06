BORGER

Tim Hansen van Judovereniging Borger is geslaagd voor het 4de dan judo-examen. Deze landelijke JBN examens vonden recentelijk plaats in Wijk bij Duurstede. Tim slaagde met goede cijfers en met zijn 25 jaren is hij één van de jongsten die deze judograad bezitten. Door veel trainingsarbeid, hierbij gesteund door trainer Roel van Alff, wist hij tot dit niveau te komen.