STAR goes sixties

Back to the 60s bij Museumspoorlijn STAR zondag 24 juni. Met oldtimers, muziek, een kofferbaksale, foodtrucks en meer.

Bij het station zullen oude Volkswagens te zien zijn. Dit zijn auto’s en busjes. De auto’s staan opgesteld voor het museum bij het station Stadskanaal. Om je helemaal in te kunnen leven in de Sixties kan een retro-kapsel met bijpassende make-up verzorgd worden. Lida Bol van Fabuleus Haaridee staat in een stand op het plein voor het museum. Zo kunnen bezoekers helemaal in de Sixties-look komen.

Op het station is deze dag live-muziek aanwezig, met uiteraard het jaren-60 geluid. Een gelegenheidsband bestaande uit Jeroen Stevens , Erwin Langen en Henk Westrup zal spelen. Aan de inwendige mens is ook gedacht. Er zijn een aantal Foodtrucks aanwezig en voor de jongere bezoekers is er een suikerspin.

In de rijtuigenloods is een kofferbaksale. En natuurlijk rijdt ook de trein 24 juni. Er worden deze dag twee ritten tussen Stadskanaal en Veendam gereden.

Meer informatie

Meer informatie, zoals de complete dienstregeling, is te vinden op de website: www.stadskanaalrail.nl.